Gratis-Gymnastik für Senioren in Schwäbisch Gmünd

Zum neunten Mal gibt es in Schwäbisch Gmünd das Angebot "Fit im Park", Gratis-Fitnesstraining für Seniorinnen und Senioren. Von März bis November. Am Dienstag war Saisonauftakt.

Der Stadt Schwäbisch Gmünd liegt die Fitness ihrer Seniorinnen und Senioren am Herzen. Zum neunten Mal gibt es das kostenlose Fitness-Angebot "Fit im Park". Bis November wird jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr in der Parkanlage am Josefsbach trainiert, angeleitet von Übungsleitern von Gmünder Sportvereinen, die teilweise speziell für den Seniorensport ausgebildet sind.

Kostenloses Trainingsprogramm "Fit im Park" für jedermann in der Grabenallee in Schwäbisch Gmünd, jeden Dienstag ab 10 Uhr. SWR Frank Polifke

Los ging's bei der Schwäbisch Gmünder Landesgartenschau 2014

Begonnen hat "Fit im Park" zur Landesgartenschau 2014. Der Gmünder Rotary-Club hatte eine Sportanlage für Jedermann gestiftet, mit Geräten speziell für ältere Menschen. Von denen hatten aber anfangs manche Berührungsängste mit der Fitness-Technik. Die Stadt initiierte deshalb ein begleitendes Angebot. Nach anfänglich rund zehn Teilnehmern kamen in den letzten Jahren jeden Dienstag bis zu 50 Sportbegeisterte in die Grabenallee, zwischen der Stadtvilla und dem Spazierweg am Josefsbach.

Die einstündige Trainingseinheit hat jede Woche einen anderen Schwerpunkt: Mal werden Muskeln und Knochen gekräftigt, mal Herz und Kreislauf in Schwung gebracht, auch Koordination und Beweglichkeit sind Themen. Mitbringen müssen die Sportlerinnen und Sportler nur bequeme Kleidung und etwas zu trinken. Am besten Wasser. Kaffee gibt's nach dem Training im Café in der Stadtvilla.