Senior stürzt aus Bagger und stirbt

Ein 93-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Bartholomä (Ostalbkreis) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann mit einem Zwei-Tonnen-Bagger Wurzelwerk an einem Hang entfernt. Dabei stürzte der Bagger um, der Mann fiel aus dem Fahrzeug und wurde darunter eingeklemmt. Aus dem umgestürzten Bagger lief Betriebsflüssigkeit aus, die zu brennen anfing. Die Feuerwehr war im Einsatz, um den Brand zu löschen und den Mann zu bergen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Todesursache laufen noch.