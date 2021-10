Vorlesungsbeginn an den Hochschulen

An den Hochschulen in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Neu-Ulm haben am Montag die Vorlesungen begonnen. Wegen der Corona-Pandemie können die Studierenden die Vorlesungen online oder im Hörsaal verfolgen. Die Hochschulen wollen ihren Studierenden so viel Präsenz wie möglich anbieten. Doch die Säle dürfen nur geimpft, getestet oder genesen betreten werden. Daher werden im Wintersemester die meisten Veranstaltungen zusätzlich auch über die bisher schon genutzten Onlineplattformen zur Teilnahme angeboten. Auch reine Online-Veranstaltungen wird es im Wintersemester geben - diese machen an der Hochschule Aalen noch 20 Prozent des Angebots aus. Die Vorlesungen an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und an der Universität Ulm beginnen am 18. Oktober.