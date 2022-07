Seligsprechung in Ellwangen: Wer war Jesuitenpater Philipp Jeningen?

Der Prozess wurde bereits vor 100 Jahren angestoßen, am Samstag ist es nun soweit: Der "gute Pater Philipp" aus dem Virngrund wird seliggesprochen.

Philipp Jeningen, Gemälde von Karl Stirner (1938) Schlossmuseum Ellwangen, Matthias Steuer

Für Ellwangen (Ostalbkreis) ist es ein Jahrhundertereignis, die anstehende Seligsprechung des Jesuitenpaters Philipp Jeningen. Vor der St. Vitus Basilika wird die Tribüne aufgebaut, in den Fenstern der Volkshochschule hängen selbstgemalte Bilder von Kindern, die den Pater zeigen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

"Ich freue mich auf den Samstag, das ist ein großer Tag für Ellwangen und für die Kirche. "

Philipp Jeningen (1642-1704) hat in Ellwangen überall seine Spuren hinterlassen - heute wie damals. Für viele Ellwanger ist er ein fester Anker in ihrem Glaubensleben. "Bei Problemen ist man zu Pater Philipp in die Basilika gegangen, um eine Kerze anzuzünden. So bin ich aufgewachsen", sagt Waltraud Ilg, Meßnerin aus Neuler.

Derzeit ist die Grabkapelle des Paters in der Basilika für die Öffentlichkeit geschlossen. Aus aktuellem Anlass wurde der Grabdeckel erneuert und wird ab Samstag zur Seligsprechung wieder für alle zugänglich sein. Sonst sei der Raum immer voll mit Leuten, die Fürsprachen an Pater Philipp richten, bestätigt auch Pfarrer Sven van Meegen.

Pfarrer Sven van Meegen in der aktuell noch geschlossenen Grabkapelle von Pater Philipp Jeningen. SWR

Und einige der Fürsprachen wurden wohl erhört - denn genau deswegen wird Pater Philipp am Samstag in das Verzeichnis der Seligen aufgenommen.

Heilung eines Krebskranken - ein erwiesenes Wunder?

Voraussetzung für eine Seligsprechung ist, dass der Papst ein Wunder anerkennt, das im Zusammenhang mit dem Menschen steht, der selig gesprochen werden soll. In den 1980er Jahren soll ein Mann, für den es medizinisch gesehen so gut wie keine Überlebenschance gab, zu Jeningen gebetet haben. Daraufhin wurde er überraschend wieder gesund.

Im Juni 2021 erkannte Papst Franziskus das Wunder als letzte Vorstufe zur Seligsprechung an. Das Verfahren für Philipp Jeningen wurde jedoch bereits 1945 in Rom eingeleitet. Ein Teil des Prozesses war die Graböffnung und Beisetzung in der Ellwanger Basilika 1953.

Zehntausende Menschen sollen 1953 an der Gebetsnacht in der Wallfahrtskirche Schönenberg teilgenommen haben - in der Mitte der Sarg mit den Gebeinen von Philipp Jeningen. Schlossmuseum Ellwangen

Seligsprechung: Was für das Wochenende geplant ist

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstagmorgen mit einer Bürgerwache und der Eröffnung. Anschließend wird Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg und Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, den Jesuitenpater seligsprechen. Das sogenannte Pontifikalamt, also die Messe zur Seligsprechung, wird live auf der Homepage der Diözese Rottenburg-Stuttgart übertragen.

Wochenendprogramm zur Seligsprechung Freitag, 15 Juli 2022 21 Uhr: Lichterprozession von der Wallfahrtskirche Schönenberg zur Basilika St. Vitus Ellwangen Samstag, 16. Juli 2022 9.15 Uhr: Auftakt auf dem Marktplatz vor der Basilika St. Vitus, Ellwangen 9.30 Uhr: Eröffnung durch Bischof Dr. Gebhard Fürst 10 Uhr: Pontifikalamt zur Seligsprechung durch Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg 12.15 Uhr: Essensstände auf dem Marktplatz 19 Uhr: Marienvesper in der Wallfahrtskirche Schönenberg Sonntag, 17. Juli 2022 10 Uhr: Messe und Kinderkirche am Bergaltar Schönenberg mit anschließendem Mittagessen 18 Uhr: Vespergottesdienst in der Basilika St. Vitus

Philipp Jeningen: Wallfahrer und Seelsorger

Auf dem Schönenberg oberhalb von Ellwangen war eine der Wirkungsstätten von Philipp Jeningen. Zu Beginn stand nur ein Holzkreuz auf dem Berg. Weil immer mehr Menschen kamen, wurde um das Kreuz eine Kapelle gebaut und zwischen 1652 und 1653 dann die heutige Wallfahrtskirche, erzählt Ellwangens Pfarrer, Sven van Meegen. "Täglich wird sie von vielen Menschen besucht."

Die Wallfahrtskirche Schönenberg drohnt seit 1685 über Ellwangen und ist Pilgerort für rund 200.000 Wallfahrerinnen und Wallfahrer im Jahr. SWR

Philipp Jeningen selbst hat zu seinen Lebzeiten als Seelsorger in vier Bistümern gewirkt: Augsburg, Konstanz, Würzburg und Eichstätt. "Man nannte ihn auch den Apostel des Virngrunds", sagt van Meegen. Er habe vielen aus extremen Notsituationen geholfen und dafür tausende Kilometer zu Fuß auf sich genommen. "Daher ist er bis heute noch ein Vorbild", so der Ellwanger Pfarrer. Und daher hat auch seine Seligsprechung am Samstag einen so hohen Stellenwert für viele Gläubige aus Ellwangen aber auch über die Stadtgrenzen hinaus.