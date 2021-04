Verwirrung um 15.000 Corona-Tests für Schulen in Ulm

In Ulm gibt es Verwirrung um 15.000 Corona-Schnelltests. Die Stadt hatte die Tests an Schulen ausgegeben und am Donnerstag davon abgeraten, sie zu nutzen. Jetzt können sie offenbar doch verwendet werden.