Roboter nehmen am öffentlichen Leben teil. Wie wirkt das auf die Menschen? Genau das will eine Studie der Universität Ulm herausfinden. Dazu werden noch die ganze Woche in der belebten Ulmer Bahnhofspassage Reinigungsroboter eingesetzt. Sie bewegen sich putzender Weise selbstständig zwischen den Menschen.