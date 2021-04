per Mail teilen

Vor dem Landratsamt in Aalen hat am Mittwochvormittag eine kleine Gruppe sogenannter "Selbstdenker" gegen verschärfte Corona-Maßnahmen protestiert. Als der Verwaltungsdezernent des Landratsamtes, Klaus Wolf, die rund zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufforderte, Masken zu tragen und Abstandsregeln einzuhalten, kam es zu einem verbalen Streit. Die Polizei rückte an, musste jedoch nicht eingreifen, da sich die Demonstration kurz danach auflöste.