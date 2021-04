per Mail teilen

Auf den Heidenheimer Schlossberg könnte bald eine Seilbahn fahren. Der Gemeinderat hat am Dienstag die Stadt beauftragt, eine Machbarkeitsstudie über den Bau vorzubereiten.

Die Seilbahn könnte von der Heidenheimer Innenstadt auf den Schlossberg und weiter zum Wohngebiet Reutenen führen, mit Halt unter anderem an der Voith-Arena. Das Gemeinderat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, dass die Stadt eine Machbarkeitsstudie vorbereiten soll. Laut einer Analyse gibt es einen Bedarf an Fahrgästen.

Seilbahn SWR

Verkehrsverlagerung erhofft

Die Stadt erhofft sich von einer Seilbahn laut einem Sprecher unter anderem die bessere Verteilung des Individualverkehrs in der Stadt. Außerdem soll der öffentliche Personennahverkehr damit abgestimmt werden. "Wir haben die Chance, hier das Besondere, das Einmalige zu schaffen", sagte der Heidenheimer Oberbürgermeister Bernhard Ilg schon vor der Abstimmung.

Drei Varianten im Gespräch

Die Machbarkeitsstudie soll unter anderem die Kosten für eine Seilbahn ermitteln und den Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln herstellen. Derzeit sind drei Varianten im Gespräch. Für eine Strecke von der Innenstadt zum Schlossberg werden die Kosten auf rund 13 Millionen Euro geschätzt. Bis zum Wohngebiet Reutenen, mit einer Zwischenstation am Naturtheater, würden rund 30 Millionen anfallen. Bei weiteren Haltestellen, unter anderem an der Voith Arena, könnten nochmal rund sechs Millionen Euro hinzu kommen.

Förderung vom Land möglich

Damit eine Seilbahn gebaut werden kann, ist nach Angaben der Stadt auch entscheidend, ob sich das Land oder der Bund maßgeblich an den Kosten beteiligen. Dazu müsse die Seilbahn Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs sein, einen beschleunigten Verkehr ermöglichen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, heißt es. Werden diese Vorgaben erfüllt, ist eine Förderung bis zu 75 Prozent möglich.