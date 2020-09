per Mail teilen

Die "Euro-Tandem-Tour" ist am Donnerstag von Aalen aus zu ihrer Tagesetappe nach Rothenburg ob der Tauber gestartet. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei, viele von ihnen mit Sehbehinderungen.

Bei der Fahrrad-Tour durch Baden-Württemberg sitzt jeweils ein Sehender vorne auf dem Tandem, dahinter ein Mensch mit Sehbehinderungen. Der Tross wird begleitet von mehreren Polizei-Motorrädern. Die "Euro Tandem Tour 2020" ist ein Projekt unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Etappenstart in Aalen

In diesem Jahre legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf sieben Etappen mehr als 700 Kilometer zurück. Aalens Sozialbürgermeister Karl-Heinz Ehrmann schickte den Tross am Donnerstag vom Rathausplatz auf die Tagesetappe nach Rothenburg ob der Tauber. Er forderte in seiner Ansprache zu mehr gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen auf. Dazu trage auch diese Tour bei.

Sehbehinderte bei der Euro-Tandem-Tour 2020 in Heidenheim-Schnaitheim Markus Brandhuber

Ziel der Tour ist vor allem, Informationen über Sehbehinderungen bis hin zur absoluten Blindheit weiterzugeben. Am Mittwoch war die "Euro-Tandem-Tour 2020" von Biberach über Ulm und Dornstadt nach Aalen gefahren. Sie dauert noch bis Samstag.