Die Ulmer Initiative "Seebrücke" ruft gemeinsam mit zahlreichen anderen Gruppierungen, Vereinen und politischen Parteien aus Ulm zu einer Kundgebung auf dem Münsterplatz auf. Beginn ist am Samstagnachmittag um 16 Uhr. Vor zwei Jahren habe der Ulmer Gemeinderat die Stadt zum "Sicheren Hafen" für Geflüchtete erklärt, heißt es. Noch immer geschehe in diesem Bereich jedoch zu wenig, so die Kritik.