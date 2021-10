Bei der Bürgermeisterwahl in Heubach (Ostalbkreis) am 17. Oktober treten nur noch sechs Kandidaten an. Ein weiterer hatte bei der Kandidatenvorstellung in der Heubacher Stadthalle seine Bewerbung zurückgezogen. Donnerstagabend verfolgten rund 280 Interessierte die zweite Kandidatenvorstellung im Teilort Lautern. Der neue Heubacher Bürgermeister soll am 1. Januar 2022 seinen Dienst antreten.