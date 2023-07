Wie Kunstwerke den neuen Lernort "Weiße Rose" in Ulm mitfinanzieren

per Mail teilen

Für die Widerstandsbewegung "Weiße Rose" war die Martin Luther-Kirche in Ulm ein wichtiger Ort. Jetzt soll dort ein "Lernort" entstehen - und der soll mit Kunstverkäufen finanziert werden.

In der Orgelkammer der Martin-Luther-Kirche hat der Ulmer Helferkreis 1943 das fünfte Flugblatt der Widerstandsbewegung "Weiße Rose" versandfertig gemacht. An der Kirche soll ein Lernort entstehen. Der wird jetzt durch den Verkauf von Kunstwerken mitfinanziert, die der irisch-amerikanische Künstler Sean Scully gespendet hat.

Insgesamt 40 Radierungen aus seiner Edition "Weiße Rose" hat Sean Scully gespendet. Je 20 pro Motiv. Diese sollen jetzt für 5.000 Euro das Stück im "Kunstraum West" verkauft werden. Damit würden am Ende rund 200.000 Euro zusammenkommen. Die Idee für die Kunstspende stammt von dem Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir. Bei einer Ausstellung in Karlsruhe hat er die dortige Leiterin der staatlichen Kunsthalle gefragt, ob sie nicht einen Künstler kennt, der sich zu so einer Spende für das Projekt bereit erklären würde. Kurze Zeit später kam die Rückmeldung, dass Sean Scully mitmacht.

Insgesamt 40 Radierungen hat der irisch-amerikanische Künstler Sean Scully gespendet. Ihr Verkauf soll dem Lernort "Weiße Rose" zugutekommen. SWR

1,5 Millionen Euro vom Bund für Ulmer Lernort "Weiße Rose"

Der Bund finanziert den neuen Lernort "Weiße Rose" an der Martin Luther Kirche bereits mit 1,5 Millionen Euro. Die sind aber für den Bau vorgesehen. Durch einen Förderverein, der gegründet werden soll, und durch Aktionen wie den Kunstverkauf soll die Bespielung des Lernortes ermöglicht werden. Wie der aber genau aussehen soll, ist noch nicht klar, sagt die Ulmer Kulturbürgermeisterin, Iris Mann. Das soll ein Gestaltungswettbewerb im Herbst klären.

"Für uns als Kirchengemeinde ist es schön zu sehen, dass ein Thema, mit dem wir historisch und authentisch verbunden sind, auch in der Stadtgesellschaft eine Rolle spielen soll."

Die Pfarrerin der Martin-Luther-Kirche, Britta Stegmaier, wünscht sich einen Ort, "an dem sich junge Menschen wohlfühlen und etwas für ihre eigene Zukunft mitnehmen können." Allerspätestens bis zur Gartenschau 2030 soll der Lernort "Weiße Rose" fertiggestellt sein.