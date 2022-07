Schwörrede von OB Czisch im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Es war eine Schwörrede mit vielen internationalen Bezügen, die Gunter Czisch auf dem Ulmer Weinhof hielt. Als Antwort auf Krieg, Corona und Klimakrise setzt der OB auf "Ulmer Tugenden".

Das war eine Rede vor rund 2.000 Gästen mit großer Spannbreite zwischen Licht und Dunkel. Das Wort "Freude" war in der diesjährigen Schwörrede von Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) oft zu hören.

"Wie haben wir uns auf diesen Sommer gefreut! Endlich wieder Normalität!"

"Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein, in den gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen, ohne allen Vorbehalt, ein Schwur der seit 1397 Bestand hat und immer noch gilt - auch im Jahr 2022. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Grund zur Freude gab und gibt es ja genug: Das Internationale Donaufest wurde gut angenommen, das Fischerstechen wird stattfinden - und, so stellte Czisch in Aussicht, wenn alles gut gehe, sogar der Ulmer Weihnachtsmarkt.

Dennoch verfiel der Oberbürgermeister nicht in Freudentaumel. Die nächste Corona-Welle lauere im Hintergrund und die ersehnte Unbeschwertheit kann sich nicht einstellen: "Es herrscht Krieg in Europa. Am 24. Februar haben Truppen völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen", so der OB. Vor Landes- und Lokalprominenz wurde Czisch sehr deutlich.

"Der von Allmachtsfantasien getriebene Krieg Russlands gegen ein friedliches Nachbarland hat uns jäh ernüchtert."

Schwörrede 2022: Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, der Heidenheimer Andreas Stoch, war dabei. SWR Michael Binder

Schwörrede 2022: Kritik an staatlichen Maßnahmen

Die Welt zeige "ein chaotisches Gesicht", so Czisch. Neben Krieg und Corona belasteten die Themen Energiemangel, brüchige Lieferketten und Materialmangel. Und der Staat könne nicht alles regeln. Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket oder die Subventionierung der Spritpreise förderten die Illusion, der Staat könne "wie bei einer Vollkaskoversicherung alles von allen fernhalten".

"Ulmer Tugenden" gegen die Krise

Als Antwort auf die zahlreichen Krisen, die uns derzeit beschäftigen, setzt Czisch auf die "Ulmer Tugenden": Innovationskraft, Zuversicht, Mut, Solidarität, Gemeinsinn und Selbstverantwortung. Als Beispiel nannte Czisch den Umgang mit Ukraineflüchtlingen: "Die Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserer Stadt und Region war überwältigend".

Schwörrede 2022 bei strahlenden Sonnenschein: Rund 2.000 Gäste lauschen der Rede von Gunter Czisch. SWR Kristina Priebe

Solidarität war auch das zentrale Wort in der Schwörrede, als es um den Umgang mit der Corona-Pandemie ging: Besonders hob Czisch die Impfaktion im Ulmer Münster hervor.

Schwörrede: Demokratie müsse auch "Blödsinn" aushalten

Der OB äußerte sich auch zu der harten Kritik an Stadt und Polizei, was die nicht angemeldeten Protestmärsche gegen Corona-Maßnahmen anbelangt. Versammlungsfreiheit sei ein besonders geschütztes Recht, so Czisch. Es bleibe die Erkenntnis: "Ja, auch solche Demonstrationen muss eine Demokratie ertragen. Auch wenn es sich bei diesen Meinungen nach Überzeugung der meisten um Blödsinn handelt".

Schwörrede unterbrochen durch Tiefflieger

Mehrere Male ist die Schwörrede vom Klang der Tiefflieger zerschnitten worden. Um 11 ging es los mit den akustischen Störungen. Die Gäste waren "not amused". "Die Bundeswehr mit ihren Übungsflügen hat gravierend gestört", so ein Zuschauer. Ein anderer fügt hinzu: "Die Schwörrede war schon gut, er hat alle berücksichtigt. Neben dem vielen Fluglärm, den wir hier hatten, war auffällig, dass ein bisschen die Emotionen gefehlt haben."

Traditionelles Finale

Viele weitere Themen kamen zur Sprache: Ulmer Erinnerungskultur, die Auseinandersetzung mit "dunklen Epochen", die Rolle der Bürgerstiftung, die Vernetzung mit den Donauanrainerstaaten, digitale Stadt, Wohnen, Wissenschaft, Kultur. Der Rückblick auf das Ulmer Stadtjahr zeige, "dass wir trotz aller weltpolitischen Turbulenzen bisher gut Kurs gehalten haben", meint Czisch - und erneuerte den Schwur der Ulmer Stadtoberhäupter, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein, in den gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen, ohne allen Vorbehalt."