Der Ulmer Schwörmontag ist nun Kulturerbe: Die Deutsche UNESCO-Kommission hat die Schwörtagstraditionen in Ulm, Reutlingen und Esslingen am Neckar ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

"Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein", schwört Ulms Oberbürgermeister traditionell zum Abschluss seiner Rede am Schwörmontag im Juli. Seit über 600 Jahren wird, mit wenigen Unterbrechungen, der Schwörtag gefeiert. Seit diesem Jahr zählt der Tag zu den schützenswerten Traditionen. Der Ulmer Schwörmontag und die Schwörtagstraditionen in Reutlingen und Esslingen am Neckar sind auf die bundesweite Liste des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands aufgenommen worden.

„Die Schwörtage sind Ausdruck eines demokratischen urbanen Geistes. Sie sind bis heute ein sichtbares Zeichen bürgerschaftlichen Gemeinsinns und zivilgesellschaftlichen Engagements.“ Petra Olschowski, Staatssekretärin im Kultusministerium Baden-Württemberg

Immaterielle Kulturerbe bundes- und weltweit

Deutschland ist seit 2013 Vertragsstaat des UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Das Übereinkommen fördert und erhält überliefertes Wissen, Können und Alltagskulturen. Zum immateriellen Kulturerbe zählen unter anderem Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturheilkunde und Handwerkstechniken. Vom bundesweiten Verzeichnis werden jährlich einige Vorschläge für das weltweite Verzeichnis gemacht. Seit vergangenem Jahr zum Beispiel zählt die Tradition der Bauhütten unter anderem in Ulm und Schwäbisch Gmünd zum immateriellen Kulturerbe.

Auswirkung der Coronapandemie auf die Schwörtagstradition wird untersucht

Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass die Traditionen im Jahr 2020 in nur sehr reduzierter Form gepflegt werden konnten. Die Universität Paderborn untersucht derzeit die Auswirkungen der Pandemie auf die Schwörtagstradition in Ulm, Reutlingen und Esslingen. Eine Umfrage im Internet dazu wird gerade ausgewertet. Neben einer reinen Dokumentation der Absagen im Jahr 2020 geht es bei Untersuchung auch darum, die Risiken und die Chancen für die zukünftige Pflege der Tradition herauszufinden.