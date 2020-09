Auch der Schwörmontag in Ulm fällt der Corona-Krise teilweise zum Opfer: Die traditionelle Schwörfeier wird es laut OB Czisch am 20. Juli zwar geben, aber kein Nabada und keine Party.

Das Nabada an Schwörmontag fällt in diesem Jahr aus (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch hat am Mittwochnachmittag die Einzelheiten zum Ulmer "Nationalfeiertag" bekannt gegeben: Man werde für den Schwörmontag eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Aufenthalt auf, in und an der Donau verbiete, kündigte das Stadtoberhaupt an - und damit auch das Nabada, also den traditionellen Wasserumzug auf der Donau inklusive der wilden Nabader. Denn es soll weder auf dem Wasser noch an Land zu wilden Partys kommen. Dafür sollen auch Absperrbänder und Gitter an beiden Seiten der Donau sorgen.

Klare Corona-Botschaft für Schwörmontag

Polizei und Ordnungsamt sollen kontrollieren, dass sich in Biergärten und Gaststätten nicht mehr Menschen tummeln als derzeit erlaubt. Die Botschaft für diesen Stadtfeiertag sei klar und deutlich.

"Kommt nicht in die Stadt." Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch

Oberbürgermeister Gunter Czisch will auch in diesem Jahr die Schwörrede auf dem Balkon des Ulmer Schwörhauses halten, allerdings vor deutlich weniger Zuschauern (Archivbild). dpa Bildfunk dpa/picture alliance/Stefan Puchner

Schwörrede und Schwörkonzert finden statt

Er selbst wird allerdings die Schwörrede auf dem Ulmer Weinhof mit dem traditionellen Schwur "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein" halten. Und zwar, beim Stand der jetzigen Corona-Regeln, mit maximal 100 geladenen Gästen und Mindestabstand. Die Rede soll zudem im Internet übertragen werden. Auch das Schwörkonzert im Ulmer Münster als Orgelkonzert soll es mit Corona-Einschränkungen geben. Die Konzerte auf dem Münsterplatz sind jedoch bereits vor Wochen auf nächstes Jahr verschoben worden.