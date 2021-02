per Mail teilen

Die Feierleichkeiten rund um den Schwörmontag werden auch in diesem Jahr wohl in einer abgespeckten Form stattfinden. Die aktuelle Situation lasse einen Massenauflauf nicht zu, sagte Oberbürgemeister Gunter Czisch.

Auch 2021 wird in Ulm das Programm zum Schwörmontag geändert SWR Maja Nötzel

"Wir haben neue Mutationen und leider gebremste Aussichten auf einen Erfolg der Impfstrategie", sagte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch am Montag dem SWR. Tausende Menschen in der Ulmer Innenstadt zum Schwörmontag im Juli, das könne sich zurzeit niemand vorstellen. Das "Nabada" sei genau der Massenauflauf, der besser vermieden werden müsste. Es könne sich jeder ausmalen, was realistisch und noch möglich sei.

Menschenmengen auf der Donau beim letzten Nabada 2019 in Ulm (Archivfoto) SWR

Das traditionelle Fischerstechen sei bereits auf kommendes Jahr verlegt worden. Weitere Planungen für die Feierlichkeiten rund um den Schwörmontag gebe es noch nicht. Eine Entscheidung soll Ende April oder Anfang Mai fallen.

Vierjahresturnus unterbrochen Das letzte Fischerstechen und die damit verbundenen Umzüge und Fischertänze fanden im Juli 2017 statt. Im Vierjahresturnus hätte die Traditionsveranstaltung dieses Jahr wieder an den beiden Sonntagen vor dem Schwörmontag, also am 11. und 18. Juli, stattfinden sollen. Zu den Ulmer Traditionsveranstaltungen kommen normalerweise zehntausende Besucher.

Verlauf weiterer Veranstaltungen nicht entschieden

Auch die Art und Weise des Landesposaunentages sei noch unklar. Dieser war bereits im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verlegt worden. Die Entscheidung über die Großveranstaltung soll laut Oberbürgermeister Czisch im März fallen.

Die Planungen der Feste in Heidenheim sind laut Stadtpresseprecher Stefan Bentele ebenfalls noch unklar. Dort wolle man nach Ostern entscheiden, ob und wie diese stattfinden können. Zurzeit keine man keine weiteren Angaben machen. "Das wäre ein Blick in die Glaskugel", erklärte der Sprecher.