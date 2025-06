Mann aus Erbacher Baggersee gerettet

per Mail teilen

Ein Schwimmer ist am Sonntag im Erbacher Badesee untergegangen und fast ertrunken. Dank einer aufmerksamen Frau konnte der 66-jährige Mann wiederbelebt werden. Er kam ins Krankenhaus.

Rettungseinsatz am Erbacher Baggersee am Sonntagvormittag: Gegen 10:33 Uhr kam der Notruf. Ein Schwimmer war im See untergetaucht. Rettungskräfte fanden den Mann und konnten ihn wiederbeleben.

Frau beobachtet Schwimmer und wählt den Notruf

Eine Frau hatte beobachtet, wie der Mann am Vormittag ins Wasser stieg und nach ein paar Schwimmzügen untertauchte und nicht wieder an der Wasseroberfläche erschien. Sie wählte den Notruf, so ein Polizeisprecher.

Rettungskräfte fanden den leblosen Körper am Ufer des Sees. Der 66-Jährige konnte reanimiert werden. Er kam ins Krankenhaus. Am Rettungseinsatz war auch ein Hubschrauber beteiligt.

Wie der Polizeisprecher dem SWR sagte, ist bislang nicht bekannt, warum der Schwimmer plötzlich untertauchte. Es ist auch nicht bekannt, wie es dem Mann geht. Die Wassertemperatur im Erbacher Badesee beträgt derzeit 22 Grad.