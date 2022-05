Neu-Ulm: Schwerverletzter nach Messerangriff beim Donaubad

per Mail teilen

In einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm ist am späten Samstagabend ein Mensch durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Details gab die Polizei erst am Dienstag bekannt.

Demnach waren bei einer privaten Feier in der Kleingartenanlage beim Donaubad in Neu-Ulm zwei Männer in Streit geraten. Ein 54-Jähriger soll dabei einen jüngeren Mann einmal mit der Faust geschlagen haben, sodass dieser rücklings auf einen Glastisch fiel, der zu Bruch ging.

Nach dem Messerangriff in einer Neu-Ulmer Kleingartenanlage hat die Polizei am Donauufer nach Spuren gesucht. SWR Martin Miecznik

Der 40-Jährige geriet dadurch laut Polizei so in Wut, dass er seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrmals in den Bauch und die Brust stach. Erst die anderen Gäste konnten den Angreifer stoppen.

Messerangriff Neu-Ulm: Tatverdächtiger in U-Haft

Der 54-Jährige wurde notoperiert und ist inzwischen außer Lebensgefahr. Der zunächst flüchtige 40-jährige Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zur Spurensicherung setzte die Polizei am nahegelegenen Donauuferweg auch Suchhunde ein.