per Mail teilen

Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) am Freitagabend schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war offenbar zu schnell unterwegs, kam von der Straße ab, überfuhr die Warnbaken einer Baustelle und schleuderte gegen eine Gartenmauer. An der dortigen Böschung überschlug sich sein Auto und blieb auf dem Dach liegen.