In Heidenheim ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige fuhr mit zwei Freunden hintereinander, geriet plötzlich aus unbekannter Ursache ins Schlingern, streifte einen Laternenmast und stürzte um. - In Blaustein im Alb-Donau-Kreis wurde ein Radfahrer ebenfalls am Sonntagabend bei einem Sturz nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.