Mann bei Schlägerei in Krumbach schwer verletzt

In Krumbach im Kreis Günzburg haben sich mehrere Männer geprügelt. Zwei von ihnen durchbrachen eine Schaufensterscheibe. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Laut Polizei war der Streit in der Nacht zu Sonntag in einer Bar in Krumbach ausgebrochen. Die Polizei habe ihn schlichten können. Doch am frühen Sonntagmorgen habe sich eine Taxifahrerin gemeldet, die eine Schlägerei unter drei Männern beobachtete.

Bei Prügelei Schaufensterscheibe durchbrochen

Zwei von ihnen seien durch eine Schaufensterscheibe gebrochen. Ein 33-jähriger Mann habe fliehen wollen, doch ein 31-Jähriger sei im gefolgt und habe weiter auf ihn eingeschlagen. Erst das Hupen und Schreien der Taxifahrerin habe ihn davon abgebracht. Das Opfer habe da schon bewusstlos am Boden gelegen. Es wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der 31-Jährige Täter wurde verletzt, so die Polizei. Alle Beteiligten der Schlägerei in Krumbach seien betrunken gewesen.