Ein Schwerttransporter, der einen Bus geladen hatte, ist am Montagabend in einem Kreisverkehr in Neu-Ulm stecken geblieben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der LKW-Fahrer zum Rangieren auf den Grünstreifen ausgewichen, dort fuhr sich das Fahrzeug fest. Gleichzeitig verkeilte sich der Auflieger an der Umrandung der Kreisverkehrsinsel. Beim Abschleppen des Sattelzuges riss dessen Tank auf, rund 250 Liter Diesel-Kraftstoff liefen aus. Für die Bergung des havarierten LKW und die Säuberungsarbeiten musste der Kreisverkehr für drei Stunden gesperrt werden.