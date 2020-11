per Mail teilen

Zahlreiche Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind in der vergangenen Woche verstärkt zur Prävention von Einbrüchen unterwegs gewesen, auch im Kreis Neu-Ulm. Dabei führten sie mehr als 300 Kontrollen durch und überprüften fast 400 Menschen sowie diverse Fahrzeuge auf Diebesgut. Insgesamt ist die Zahl der registrierten Wohnungseinbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums rückläufig, so die Mitteilung. Dennoch gab es allein im vorigen Monat 19 Einbrüche. Der Beuteschaden dabei liegt nach ersten Schätzungen der Behörde bei rund 600.000 Euro. Fast 40 Prozent aller gemeldeten Taten entfallen auf die Bereiche Neu-Ulm, Memmingen und Kempten, so die Polizei weiter.