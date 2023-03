Lauingen: Schwerhöriger Rentner löst Großeinsatz der Polizei aus

per Mail teilen

In Lauingen hat es am Mittwochabend einen Großeinsatz der Polizei wegen eines vermeintlich bewaffneten Mannes gegeben. Die Kommunikation zwischen Einsatzkräften und Senior war schwierig.

Die Nachricht, die am Mittwochabend bei der Polizei einging, klang dramatisch: Ein Senior habe vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Lauingen (Kreis Dillingen) aus Kinder beschimpft. Dabei soll der Mann laut Polizeibericht eine "Faustfeuerwaffe" in der Hand gehalten haben.

Vom Balkon aus soll der Mann gedroht haben, mit der Pistole auch zu schießen, so die Aussage der Kinder. Dies löste einen Großeinsatz der Polizei mit mehreren Streifen und Spezialkräften aus. Die Einsatzkräfte nahmen Kontakt mit dem über 80-jährigen Mann auf, doch der zeigte sich nicht sonderlich kooperativ.

Großeinsatz in Lauingen: Mann hört Anweisungen nicht

Weil der Senior nicht auf Polizeianweisungen reagierte, wurde schließlich gegen 23 Uhr seine Wohnungstür aufgebrochen. Der Mann zeigte sich überrascht und wurde widerstandslos festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass er stark schwerhörig ist und deshalb wohl nicht verstanden hatte, was die Polizeibeamten von ihm wollten. Eine Waffe wurde in der Wohnung nicht gefunden. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz lag also nicht vor. Aber die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.