Ein Mann und eine Frau sind am Dienstag bei einem Glatteisunfall in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet eine 19-Jährige mit ihrem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen.