Rund zwei Stunden war die Autobahn 7 am Sonntagmittag zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen gesperrt. Grund war ein schwerer Autounfall mit zwei Verletzten.

Ein 68-jähriger Autofahrer war laut Polizei am Mittag kurz hinter dem Virngrundtunnel aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrspur abgekommen. Er fuhr zirka 150 Meter auf dem Grünstreifen, stieß dann gegen die Leitplanke, drehte sich und kippte schließlich auf die Fahrerseite. Der 68-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin wurden im Auto eingeklemmt.

Das völlig demolierte Auto landete im Seitenstreifen der A7 kurz hinter dem Virngrundtunnel. onw-images/ Jason Tschepljakow

Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn

Weil zunächst unklar war, wie schwer die Insassen verletzt wurden, forderte die Polizei einen Rettungshubschrauber an. Wegen der Landung wurde die Autobahn voll gesperrt. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 65.000 Euro. An den Bergungsarbeiten waren neben dem Rettungsdienst die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und die Autobahnmeisterei beteiligt. Wegen der Aufräumarbeiten blieb die A7 bis gegen 14 Uhr gesperrt.