per Mail teilen

Bei einem Unfall zwischen den Neresheimer Teilorten Weilermerkingen und Dorfmerkingen im Ostalbkreis ist am Freitagnachmittag ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden, ein weiterer leicht. Nach Polizeiangaben war ein 16-jähriger Biker in einer unübersichtlichen Kurve auf die Gegenspur geraten und mit einem Traktorgespann zusammengestoßen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Kurz darauf fuhr ein weiterer 16-jähriger Motorradfahrer in die Unfallstelle und wurde dabei leicht verletzt.