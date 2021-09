per Mail teilen

Gerstetten:

Wegen eines Vorfahrtsfehlers ist es am Dienstag auf der Ortsumfahrung von Gerstetten-Dettingen (Kreis Heidenheim) zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein 56-Jähriger beim Einbiegen in die Umgehungsstraße einem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen. Die beiden Wagen rammten sich, die Fahrer kamen schwer verletzt in Kliniken. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige.