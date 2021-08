Ein Unfall am Mittwoch auf der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) hat den Verkehr in Richtung Ulm für mehrere Stunden zum Erliegen gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt einen weißen Lastwagen und dessen Fahrer. Dieser war laut Polizei kurz nach 10 Uhr an der Anschlussstelle Merklingen unachtsam von der rechten auf die mittlere Spur gewechselt. Eine Autofahrerin musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß dabei ihrerseits mit einem Auto zusammen, das dann in einen Lkw schleuderte. Der 44-jährige Autofahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des weißen Lkws indes fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Wegen des Unfalls und der anschließenden Sperrung staute sich der Verkehr auf der A8 auf bis 25 Kilometer. Betroffen waren auch der Lämmerbuckeltunnel und der Tunnel Gruibingen, die wegen des Rückstaus gesperrt wurden.