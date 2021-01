Nach einem schweren Unfall ist die A7 zwischen Langenau und dem Kreuz Ulm/Elchingen am Montagmittag wieder frei gegeben worden. Laut Polizei musste ein Rettungshubschrauber landen, zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Eine 72-jährige Autofahrerin hatte versucht, einen Lkw zu überholen und hatte dabei ein von hinten kommendes Auto übersehen.

Unfall bei Giengen

Bei einem weiteren Unfall am Montagmorgen bei Giengen in Richtung Würzburg waren ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Dadurch war eine Betongleitwand auf die Gegenfahrbahn gedrückt worden und so war es in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Behinderungen gekommen. Die Polizei musste darum bitten, eine Rettungsgasse freizumachen.

Ein schwerer Unfall auf der A7 bei Langenau - zwei Menschen wurden verletzt

Unfall bei Berkheim

Im weiteren Verlauf der A7 wurde nach einem Unfall der Verkehr bei Berkheim (Kreis Biberach) ausgeleitet.