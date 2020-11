per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A8 zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen sind am späten Dienstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben ist ein Lastwagen in Fahrtrichtung Stuttgart auf die linke Spur ausgewichen und hat dabei ein Auto gestreift. Der Verkehr staute sich in Richtung Stuttgart zunächst auf 8 Kilometern Länge.