In Aalen ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall eine 55-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde der Zusammenstoß von einem 20-jährigen Autofahrer verursacht, der beim Linksabbiegen auf der B 29 an der sogenannten Aalener Bretzel den Wagen der Frau übersehen hatte. Einen schweren Unfall gab es am Sonntag auch zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler im Kreis Dillingen. Ein Autofahrer hatte beim Auffahren auf die Straße dem Wagen eines 68 und 76 Jahre alten Ehepaares die Vorfahrt genommen. Die beiden Senioren wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.