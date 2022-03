Langer Stau nach schwerem Unfall auf der A8 bei Ulm

per Mail teilen

Unfälle haben am Mittwochmorgen den Berufsverkehr behindert. Die A7, A8 und die B30 mussten teilweise gesperrt werden. Ein Autofahrer kam bei einem Lkw-Zusammenstoß ums Leben.

Der Verkehr staute sich auf der A8 in Fahrtrichtung München zeitweise auf etwa 18 Kilometern zwischen Hohenstadt und Ulm-West. Ein Kleintransporter hatte sich am Mittwochmorgen bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) überschlagen. Im nachfolgenden Verkehr fuhren zwei Autos auf.

Gefrorene Döner-Drehspieße liegen neben dem Fahrzeugwrack auf der Autobahn 8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis). Thomas Heckmann

Laut Polizei wurden bei dem Unfall drei Menschen leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt schwere Verletzungen. Das Unfallfahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Teile der Ladung, gefrorene Dönerspieße, wurden über die Straße verstreut. Wegen der Trümmerteile war die Autobahn zeitweise gesperrt.

Tödlicher Unfall auf der B 30

Weiter gesperrt (Stand 10:20 Uhr) ist die B30 bei Bad Waldsee nach einem tödlichen Unfall. Laut Polizei waren in der Nacht auf einer Brücke ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Der 19-jährige Autofahrer kam ums Leben, der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ein Statiker muss nun prüfen, ob die Brücke noch befahrbar ist. Die Sperrung könnte noch mehrere Stunden dauern.

Unfall mit Lkw auch auf der A7

Blockiert war nach einem Unfall auch die A7 zwischen Illertissen und Altenstadt im Kreis Neu-Ulm in Fahrtrichtung Süden. Dort ist ein Autofahrer am Morgen auf einen Lkw aufgefahren. Der Autofahrer wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die A7 konnte noch am Morgen wieder freigegeben werden.