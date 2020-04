Bei schweren Motorradunfällen sind am Osterwochenende eine junge Frau getötet und zwei Männer schwer verletzt worden. Bei Schechingen im Ostalbkreis sind am Ostersamstag ein 29-jähriger Motorradfahrer und seine 22-jährige Sozia in einer Kurve gestürzt. Sie wurde tödlich, er schwer verletzt. Bei Schelklingen im Alb-Donau-Kreis krachte laut Polizei ein 86 Jahre alter Motorradfahrer in einer Linkskurve in die Leitplanke und erlitt dabei schwere Verletzungen.