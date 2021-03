per Mail teilen

Ein Mitarbeiter einer Müllentsorgungsfirma hat sich bei einem Unfall in Leinzell im Ostalbkreis schwer verletzt. Nach Polizeiangaben von Montagnachmittag stand der Mann auf einem Trittbrett eines Müllfahrzeugs. In einer Kurve verlor er das Gleichgewicht und fiel dabei auf einen Betonpfosten am Straßenrand.