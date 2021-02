Im Zementwerk der Firma Schwenk in Heidenheim-Mergelstetten versuchen Experten seit Tagen einen Schwelbrand zu löschen. Der Brand war am Dienstag in einem Silo mit 1.400 Tonnen Steinkohle festgestellt worden.

