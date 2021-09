per Mail teilen

Im Holzspänesilo einer Schreinerei in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) hat es am Freitagnachmittag einen Schwelbrand gegeben. Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter bei Arbeiten an einer Schleifmaschine plötzlich einen Knall gehört. Anschließend entwickelte sich Rauch. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich ein offenes Feuer entwickelt. Verletzt wurde niemand.