Schweißarbeiten an einer Maschine haben am Donnerstagmorgen zu einem Feuer auf der Mülldeponie in Essingen (Ostalbkreis) geführt. Laut Polizei geriet durch Funkenflug Restmüll in Brand. Drei Mitarbeiter konnten das Feuer löschen, erlitten jedoch leichte Rauchvergiftungen. Einer von ihnen musste zur Behandlung ins Krankenhaus.