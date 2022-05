Ein Schwan hat einen 73-jährigen Fahrradfahrer in Ellenberg im Ostalbkreis am Samstagabend so erschreckt, dass der Radfahrer stürzte. Laut Polizeibericht rannte der Schwan in der Nähe des Stausees "Häsle" mit ausgebreiteten Flügeln auf den Radfahrer zu. Bei dem Sturz verletzt sich der 73-Jährige schwer.