Schwätzbänkle in Ulm und Gerstetten als Einladung zum Gespräch

Ein Plauderstündchen für einsame Menschen, das sollen "Schwätzbänkle" in Ulm und Gerstetten am Sonntag möglich machen. Rund 20 Kommunen im Land beteiligen sich an der Aktion.

Sitzbänke in Gerstetten, die zu sogenannten Schwätzbänkle umfunktioniert werden privat/Rosmarie Helbig

Auf der Bank sitzen und schwatzen, das hat was sehr Geselliges. Am Sonntag werden Sitzbänke in der Öffentlichkeit umgewandelt zu sogenannten Schwätzbänkle. In der Ulmer Innenstadt soll eines in der Platzgasse zum Austausch einladen, in Gerstetten (Kreis Heidenheim) ist am Sonntag der Themenpark Treffpunkt.

Schwätzbänkle als Angebot für Einsame aller Altersgruppen

Nach Informationen des Ortsseniorenrates Gerstetten ist etwa jeder zehnte Mensch von Einsamkeit betroffen. Die Zahl sei in der Pandemie nochmal deutlich gestiegen, erklärte die Vorsitzende Rosmarie Helbich. Betroffen seien auch viele junge Menschen. Der Aktionstag richte sich deshalb an Menschen aller Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht oder Nationalität. Es sei ein neues Angebot, bei dem man die Menschen auch direkt ansprechen werde.

"Bisher gab es solche Dinge nicht. Früher waren die Familien noch mehr beieinander."

Es gehe bei den Gesprächen auf dem Schwätzbänkle auch darum, Vertrauen aufzubauen. Vielleicht öffnen sich die Menschen dann auch anderen Themen, so Rosmarie Helbich. Sollten echte Probleme zur Sprache kommen, werde man auch Tipps geben, wohin sich die Betroffenen wenden können.