Der Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd ist traditionell der erste zwischen Ostalb und Donau - am 23. November wird er eröffnet. Und er ist in diesem Jahr größer denn je.

Er ist der erste in der Region Ostwürttemberg - und so groß wie nie: der Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt (Ostalbkreis). Rund 70 Stände machen den Marktplatz und den Johannisplatz zu einem vorweihnachtlichen Dorf. Attraktion Nummer 1: Der Adventskalender am Rathaus Auf ihn freuen sich viele Gmünderinnen und Gmünder: den Adventskalender am Rathaus. Jeden Abend öffnet sich ein Türchen vor einem der Rathausfenster, dahinter versteckt sich ein von einem Schwäbisch Gmünder Geschäft gestifteter Gewinn. Attraktion Nummer 2: Der Mittelaltermarkt Auch er ist schon Tradition auf dem Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt: der Mittelaltermarkt des Vereins Staufersaga. Aber etwas ist neu dieses Jahr: der Standort. Aus dem Schatten der Johanniskirche zieht er auf den Unteren Marktplatz. Laut Stadtverwaltung sorgt er dort für ein stimmungsvolles Eingangsbild. Wie in jedem Jahr wird die Schmiede mit Sicherheit wieder der Hauptanziehungspunkt sein. Ebenso stimmungsvoll: Eine Lichtinstallation am Johannisturm, der in wechselnden Farben angestrahlt wird. Der Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkt, eingebettet in die romantische Altstadt: Rund 70 Stände machen den Marktplatz und den Johannisplatz zu einem vorweihnachtlichen Dorf (Archivbild). Thomas Zehnder (Archivbild) Baden-Württemberg Glühwein, Süßigkeiten und Deko Die schönsten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg Glühwein, gebrannte Mandeln und Deko für den Advent und Weihnachten gibt es in eurer Umgebung hier: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in BW. Attraktion Nummer 3: Das Begleitprogramm Kein Gmünder Weihnachtsmarkt ohne ebenso umfang- wie abwechslungsreiches Begleitprogramm: Ausgedruckt aus dem Internetauftritt der Stadt füllt es drei Seiten. Vom Auftritt einer Märchenerzählerin über Bläserensembles und Chöre bis zur Theaterwerkstatt-Aufführung des Grimmschen Märchens "Der gestiefelte Kater" reicht das kulturelle Angebot. Die Schmied auf dem Mittelaltermarkt demonstriert sein handwerkliches Geschick. Ein kulinarisches Schmankerl findet nur an einem Abend statt: Der Remstaler Weintreff im Innenhof und im Festsaal des Kulturzentrums Prediger. Am 9. Dezember präsentieren 19 württembergische Winzer ihre teils preisgekrönten Spitzenweine. Von 17 bis 22 Uhr. Da könnte es von Vorteil sein, dass die Linienbusse direkt neben dem Weihnachtsmarktgelände abfahren.