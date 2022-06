Gemeinderäte wollen Stauferklinikum erhalten

per Mail teilen

Die Gemeinderäte der Städte Schwäbisch Gmünd und Mutlangen im Ostalbkreis haben sich am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung für den Erhalt des Stauferklinikums ausgesprochen. Man sehe ein, dass das Gesundheitswesen unter finanziellem Druck stehe, trotzdem sei es sinnvoll, das Stauferklinikum zu behalten, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Durch den Standort werde eine wohnortnahe Versorgung im dicht besiedelten Westen des Landkreises gewährleistet. Außerdem sei das Stauferklinikum das rentabelste der drei Krankenhäuser im Landkreis und biete dem Personal kurze Anfahrtswege. Um Anzahl und Standorte der Ostalb-Kliniken wird seit Monaten intensiv und emotional diskutiert. Einem Gutachten zufolge sollte ihre Zahl langfristig von drei auf zwei reduziert werden.