Verkehrsrowdy und Zeugen gesucht

Die Polizei in Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen für das rücksichtslose Verhalten eines Autofahrers am Dienstag gegen 13:40 Uhr auf der B298. Laut Mitteilung bedrängte der Richtung Spraitbach fahrende Unbekannte zunächst einen Autofahrer durch dichtes und aggressives Auffahren. Auf Höhe der Haselbachtalbrücke überholte der Verkehrsrowdy dann zwei Mal trotz Gegenverkehrs. Dadurch habe er weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet, so die Polizei. Gesucht wird der Fahrer eines auffällig gold-gelb-lackierten und optisch getunten Mitsubishi.