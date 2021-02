In Schwäbisch Gmünd soll am Schießtalsee ein neuer Wohnmobilstellplatz entstehen. Dafür wollen die städtischen Bäderbetriebe jetzt einen Bauantrag stellen, sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR. Demnach könnte der neue Stellplatz schon in diesem Jahr eröffnen, in direkter Nachbarschaft zum Bud-Spencer-Freibad. Der Eintrittspreis soll bei der Buchung inklusive sein, sanitäre Anlagen und Duschen im Bad könnten rund um die Uhr von den Urlauberinnen und Urlaubern genutzt werden. 21 Wohnmobile sollen auf dem früheren Parkplatz unterkommen. Schon länger plant die Stadt, aus dem angrenzenden Schießtalsee wieder einen Badesee zu machen. Noch ist dort Baden verboten, weil die Wasserqualität zu schlecht ist.