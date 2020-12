Die Stadt Schwäbisch Gmünd will ein Wasserstoff-Kompetenzzentrum aufbauen. Die Pläne wurden am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Umwelt- sowie Verwaltungsausschuss von allen Fraktionen begrüßt.Für das Zentrum für Wasserstofftechnologien ist ein Standort in der Nähe des Industriegebietes Gügling geplant, eine bisher vor allem landwirtschaftlich genutzte Fläche von rund 60 Hektar. Automobilzulieferer und Forschungsinstitute sollen dort gemeinsam am Wasserstoff-Antrieb für Fahrzeuge arbeiten. Die Stadt erhofft sich, dass dadurch innerhalb von fünf Jahren 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, in einer Region, in der Autozulieferer derzeit massiv Stellen abbauen. Die geschätzten Kosten für das Wasserstoffzentrum liegen bei rund 40 Millionen Euro. Schwäbisch Gmünd will sich mit dem Projekt in einem Wettbewerb um Zuschüsse von der EU und dem Land bewerben.