"Modellregion Grüner Wasserstoff": Auftaktveranstaltung in Schwäbisch Gmünd

Ein Bündnis aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung will die Produktion und Nutzung von klimafreundlichem Wasserstoff voranbringen. Offizieller Projektstart für "Hy-Five" war am Montag in Schwäbisch Gmünd.

Ziel des Projektes "Hy-Five" ist die Produktion von nachhaltig erzeugtem Wasserstoff. Als Antragssteller hatte sich auch die Stadt Ulm gemeinsam mit dem Landkreis Reutlingen und dem Alb-Donau-Kreis erfolgreich beworben. Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist einer der Partner. In Baden-Württemberg ist bislang noch eine zweite Modellregion geplant. Was ist "Grüner Wasserstoff"? Grüner Wasserstoff ist aus erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff. Bei seiner Herstellung entsteht also kein CO2. Er wird bei der Elektrolyse von Wasser produziert und soll helfen, Klimaziele zu erreichen und unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern. Nur grüner Wasserstoff ist wirklich klimafreundlich. Es gibt auch noch sogenannten "Grauen, Blauen und Türkisen Wasserstoff". Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas hergestellt. Bei der Produktion entsteht tonnenweise CO2, das in die Atmosphäre abgegeben wird. Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, bei seiner Produktion entsteht ebenfalls CO2. Dieses wird jedoch teilweise im Erdboden gespeichert. Türkiser Wasserstoff wird über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse) hergestellt. Das Verfahren ist noch in der Entwicklung. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung 10.000 Quadratmeter Fläche für Wasserstoffproduktion in Schwäbisch Gmünd In Schwäbisch Gmünd will ein französisches Unternehmen ab 2024 auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern rund vier Tonnen grünen Wasserstoff produzieren, und zwar mit Energie aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Damit sollen Unternehmen und Einrichtungen in einem Industriepark versorgt werden, die sich in den Bereichen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik engagieren. In Schwäbisch Gmünd entsteht ein Industriepark, für den grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen soll. Eine Herstellerfirma ist nun gefunden. Im Bild: Leitungen für flüssigen Wasserstoff. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jan Woitas Test Uni Ulm: Grüner Wasserstoff für den Gütertransport Die Technische Hochschule Ulm testet zudem gemeinsam mit dem Nutzfahrzeughersteller Iveco Magirus und mehreren Speditionen, wie Wasserstoff für den Gütertransport genutzt werden kann. Das ist eines von mehreren Projekten der Modellregion "Hy-Five". Insgesamt haben sich fünf Landkreise und zwei Städte zusammengetan. Modellregion "Hy-Five" - Wer sind die Partner? Das Projekt "Hy-Five" ist eine von zwei Modellregionen in Baden-Württemberg, die die Wasserstoffwirtschaft voranbringen sollen. An dem Projekt sind aktuell fünf Landkreise, zwei Städte, verschiedene Forschungseinrichtungen sowie Wirtschaftsunternehmen beteiligt. Es wird vom Land und der EU mit rund 30 Millionen Euro gefördert. Die fünf beteiligten Landkreise sind der Alb-Donau-Kreis, der Landkreis Heidenheim, der Ostalbkreis, der Landkreis Reutlingen und der Landkreis Tübingen. Aktuell machen auch zwei Städte mit (Ulm und Schwäbisch Gmünd). Beteiligte Forschungseinrichtungen sind die Universität Ulm, die Technische Hochschule Ulm, die Hochschule Reutlingen, die Hochschule Rottenburg a.N. sowie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung BW (ZSW) mit Sitz in Stuttgart und Ulm sowie das Forschungsinstitut Edelmetalle und Metallchemie (fem) mit Sitz in Schwäbisch Gmünd. Außerdem sind mehrere Unternehmen projektbeteiligt, darunter auch Stadtwerke. Die zweite geplante Modellregion "GeNeSiS" in der Region Stuttgart beinhaltet unter anderem eine Wasserstoffpipeline entlang des Neckars sowie ein ausgedehntes Verteilernetz. Beide Modellregionen werden wissenschaftlich begleitet. Quelle: Landratsamt Ostalbkreis Nachhaltig erzeugter Wasserstoff: 30 Millionen Euro von BW und EU Das Projekt "Hy-Five" hatte sich zusammen mit dem Stuttgarter Projekt "H2 GeNeSiS" gegen sieben weitere Bewerber durchgesetzt. Es wird mit fast 33 Millionen Euro gefördert und soll nach fünf Jahren auf eigenen Beinen stehen. Video herunterladen (5 MB | MP4)