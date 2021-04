Am 15. April jährt sich die Brandkatastrophe von Notre-Dame zum zweiten Mal. Das Feuer war ein Weckruf für vergleichbare Kirchenbauwerke - auch die Verantwortlichen für das Münster in Schwäbisch Gmünd haben reagiert.

Es gibt durchaus Parallelen zwischen der weltberühmten Kathedrale und dem Bauwerk in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis): Beide wurden im Mittelalter errichtet, beide haben einen Dachstuhl aus Holz. Was in Paris am 15. April 2019 passiert ist, das hat man in Schwäbisch Gmünd mit angehaltenem Atem verfolgt. Und es begleitet den Münsterbaumeister und seine Münsterhüttenmeisterin seitdem im Alltag.

"Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, was ich da sehe, und habe natürlich sofort gedacht: 'Wenn das bei uns passiert, dann weiß ich auch nicht mehr'." Paul Waldenmaier, Münsterbaumeister Schwäbisch Gmünd

Aber was hat sich dort in Sachen Brandschutz zwei Jahre nach dem Brand von Notre-Dame getan? Die verwundbarste Stelle des Baus ist der Dachstuhl. Nicht nur in Notre-Dame hat man vom "Wald über dem Kirchenschiff" gesprochen. In Schwäbisch Gmünd ist es genauso: Es riecht nach altem, trockenen Holz. Aber wie lässt sich so etwas schützen?

Bei dem Brand am 15. April 2019 wurde die Notre Dame in Paris schwer beschädigt. (Archivbild) Reuters dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Thierry Mallet

Das hat sich Feuerwehrkommandant Uwe Schubert aus Schwäbisch Gmünd immer wieder gefragt. Brandschutzanstriche würden kaum helfen, andere Maßnahmen kämen mit dem Denkmalschutz in Konflikt.

"Ja, ich habe geweint mit meinen französischen Steinmetz-Brüdern. Das war... was anderes als… ich kann das gar nicht vergleichen, wie wenn ein Familienmitglied stirbt." Adelheid Weber, Münsterhüttenmeisterin Schwäbisch Gmünd

Wichtig sei, so der Feuerwehrkommandant, dass jeder Gmünder Feuerwehrmann einmal auf dem Dachstuhl gewesen sei, um sich die Konstruktion einzuprägen. Ein Kurzschluss könnte verheerende Folgen haben. Ein Meldesystem ist in Planung, die möglichen Brandschutzmaßnahmen werden schätzungsweise 250.000 Euro kosten.

Das Heiligkreuzmünster in Schwäbisch Gmünd Das Heiligkreuzmünster in Schwäbisch Gmünd stammt wie Notre Dame in Paris aus dem 14. Jahrhundert. Das Gmünder Exemplar ist kleiner, aber kunstgeschichtlich genauso eine Perle. Und genauso brandgefährdet.

Für den Brandfall gibt es bereits Steigleitungen für das Löschwasser - aber das Löschen wäre genauso verheerend wie ein Brand. Das Gewölbe habe "diese kelchförmigen Ausbildungen", erklärt Münsterbaumeister Waldenmaier, "wenn die mit Löschwasser volllaufen würden, dann würde es das Gewölbe zusammendrücken". Die Lösung könne deswegen nicht nur Brandbekämpfung sein, sondern auch Brandverhütung - auch im Inneren des Heiligkreuzmünsters, wo es ebenfalls viel Holz gibt.

Dachstuhl aus Stahl im Ulmer Münster

Um das höchste Münster der Welt in Ulm muss man sich diese Sorgen nicht machen. Hier wurde der Dachstuhl im 19. Jahrhundert durch eine Stahlkonstruktion ersetzt, um das Gebäude zu stabilisieren. Das wiederum war in Schwäbisch Gmünd nicht nötig. Denn die beiden Seitentürme des dortigen Münsters sind bereits im 15. Jahrhundert eingestürzt.