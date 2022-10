Wegen Nazi-Vergleich: Schwäbisch Gmünd lädt Kardinal aus

Der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch darf sich nicht ins Goldene Buch der Stadt Schwäbisch Gmünd eintragen. Nach einem Nazi-Vergleich hat ihn die Stadtverwaltung ausgeladen.

In einem Zeitungsinterview der katholischen "Tagespost" hatte der Kurienkardinal aus der Schweiz den katholischen Reformdialog "Synodaler Weg" in Deutschland mit kirchlichen Irrwegen im Nationalsozialismus verglichen. Er fühle sich an die so genannten "Deutschen Christen" erinnert, eine protestantische Strömung, die das Christentum an die rassistische Ideologie der Nazis anpassen wollte.

Vortrag von Kurt Koch in Schwäbisch Gmünd findet statt

In einer Stellungnahme entschuldigte sich Koch zwar, nahm die Äußerungen aber nicht zurück. Er wird am Sonntag einen Vortrag im christlichen Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) halten. Die Veranstaltung findet statt, teilte das Zentrum dem SWR mit.

Den für Samstag geplanten Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Schwäbisch Gmünd hat die Stadtverwaltung auf Grund der Äußerungen des Kardinals indes abgesagt.

Der Synodale Weg Der Synodale Weg ist ein innerkatholischer Reformdialog, der 2019 von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der größten katholischen Laienvertretung, verabredet wurde. Er hat das Ziel, Missstände zu bekämpfen, die der Missbrauchsskandal an die Öffentlichkeit gebracht hat. Die letzte Versammlung soll 2023 stattfinden. Reformen soll es bei der Macht- und Gewaltenteilung, dem priesterlichen Leben, der katholischen Sexualmoral und der Rolle der Frau geben.

Bätzing will sich beim Papst beschweren

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hatte Kochs Vergleich als "völlig inakzeptable Entgleisung" bezeichnet und eine sofortige öffentliche Entschuldigung gefordert. Andernfalls werde er offiziell Beschwerde beim Papst einreichen.