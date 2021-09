Schutz gegen Starkregen soll verbessert werden

Die Stadt Schwäbisch Gmünd will sich noch besser gegen Starkregenereignisse schützen. Dafür hat sich der Bau- und Umweltausschuss am Mittwochabend ausgesprochen. Beispielsweise mit erhöhten Abdeckgittern für Kellerfenster oder mit abschüssig angelegten Stellplätzen für Autos sollen in den nächsten Monaten besonders gefährdete Häuser gegen Starkregen geschützt werden. Das sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR. Für die ganze Stadt gibt es mittlerweile auch eine Karte, die für jedes Haus das Risiko für Unwetterschäden angibt. Nachgedacht wird auch über einen Damm im Taubental, mit dem der erste Schwall eines Starkregens abgefangen werden könnte. Im Taubental waren 2016 in einer Unterführung zwei Männer ums Leben gekommen, nachdem sie vom Wasser in einen Kanal gezogen worden waren.