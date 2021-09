Größtes Schultheater-Festival im europäischen Raum

Das größte Schultheater-Festival Europas wird Mitte September in Ulm stattfinden. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland werden vom 19. bis 23. September Ideen und Inszenierungen zum Thema "#theater_digitalitaet" zeigen. Das Motto stand schon vor zwei Jahren fest, so die Veranstalter, weit vor der Corona-Pandemie und Homeschooling am Computer. Nun ist es top-aktuell - denn viele der ursprünglich geplanten Aufführungen werden anders auf die virtuelle Bühne gebracht: als Film, als Videokonferenz oder auf einer Homepage, auf der die Zuschauer entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Der neue Schulalltag unter Pandemiebedingungen liefert reichlich Stoff für das Festival, das vom Bundesverband Theater an Schulen jährlich in einem anderen Bundesland veranstaltet wird, diesmal also in Baden-Württemberg. Auch rund 100 Lehrkräfte werden sich daran in Workshops und Fachforen beteiligen.